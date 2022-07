Cadavere trovato nel parco della Marinella a Napoli (Di domenica 10 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUn Cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato scoperto ieri pomeriggio nel ‘parco della Marinella‘ in via Vespucci a Napoli, dove sono intervenuti i carabinieri forestali di Napoli e quelli della stazione di Napoli borgo Loreto. Il corpo sembrerebbe quello di uomo di origini africane. La salma è stata sequestrata e solo l’autopsia potrà chiarire le cause del decesso. Indagini in corso dei militari della compagnia Stella per identificare il corpo e chiarire la dinamica della morte. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 10 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUnin avanzato stato di decomposizione è stato scoperto ieri pomeriggio nel ‘‘ in via Vespucci a, dove sono intervenuti i carabinieri forestali die quellistazione diborgo Loreto. Il corpo sembrerebbe quello di uomo di origini africane. La salma è stata sequestrata e solo l’autopsia potrà chiarire le cause del decesso. Indagini in corso dei militaricompagnia Stella per identificare il corpo e chiarire la dinamicamorte. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Pubblicità

anteprima24 : ** Cadavere trovato nel parco della Marinella a ##Napoli ** - mattinodinapoli : Choc a Napoli: cadavere in stato di decomposizione trovato vicino al parco della Marinella - NotizieTg : Cadavere senza testa, fermato fratello 15.31 E' stato fermato il fratello di Franco Severi, l'agricoltore di 53 a… - GDS_it : Il #cadavere di un uomo di circa 40 anni - in avanzato stato di decomposizione - è stato trovato in un rudere in ri… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: I CC carabinieri della compagnia di Signa sono intervenuti in via delle Corti a Campi Bisenzio, all’interno di un appart… -