Beautiful anticipazioni 11 luglio 2022 | il pentimento di Carter e Quinn

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 10 luglio 2022) Nella puntata diin onda lunedì 11resterà molto scossa dal tono di voce di Zoe, chiaramente sofferente nell’aver scoperto il tradimento di. Infatti dopo l’uscita di scena della Buckingham sia la Fuller che il Walton concordano che la loro scappatella non dovrà più succedere e che devono impegnarsi entrambi per poter recuperare il rapporto con i loro rispettivi partner: lei dovrà trovare il modo di recuperare la fiducia di Eric e lui cercare di farsi perdonare da Zoe, scappata via sconvolta. Gli episodi della soap americana sono disponibili on demand su Mediaset Infinty subito dopo la messa in onda di Canale 5. Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi rivela un retroscena piccante su Soleil Sorge ...