Auto investe due ragazzini nel Bresciano | morto un 15enne

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Un quindicenne è morto nella notte dopo essere stato investito da un'auto nel Bresciano. La vittima era con un amic… - quotidianodirg : Italia, #auto #investe due ragazzini: #morto 15enne: Tragedia a Urago d'Oglio nel Bresciano.… - Agenpress : Brescia. Investe con l'auto due ragazzini che tornavano dalla notte bianca, muore un 15enne… - infooggi : Drammatico incidente, auto investe due ragazzini, morto un 15enne alla guida 23enne | InfoOggi - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Urago d'Oglio (Brescia), auto investe due ragazzini: morto 15enne -

Alla guida dell'c'era un 23enne che ha raccontato di aver visto solo all'ultimo i due ragazzini e di non essere riuscito ad evitarli. .Al volante dell'un giovane di 23 anni che avrebbe riferito di aver notato i due all'ultimo momento senza riuscire a schivarli.Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permette ...Un ragazzino di 15 anni è morto nella notte dopo essere stato investito da un'auto a Urago d'Oglio, nel Bresciano. La vittima era con un amico, anche lui investito, ma rimasto illeso. (ANSA) ...