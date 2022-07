A 20 anni dall’oro olimpico più assurdo della storia (Di domenica 10 luglio 2022) Alle olimpiadi invernali di Salt Lake City nel 2002 l'australiano Steven Bradbury vinse nello short track grazie alla caduta di tutti i pattinatori che lo precedevano Leggi su ilgiornale (Di domenica 10 luglio 2022) Alle olimpiadi invernali di Salt Lake City nel 2002 l'australiano Steven Bradbury vinse nello short track grazie alla caduta di tutti i pattinatori che lo precedevano

