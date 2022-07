Tottenham, ufficiale l’arrivo di Lenglet dal Barcellona (Di sabato 9 luglio 2022) Il Tottenham ha il suo nuovo centrale. Si tratta di Clement Lenglet che ha completato il suo trasferimento in prestito dal Barcellona al per la stagione 2022/23. Il difensore francese, che ha collezionato solamente 27 presenze in tutte le competizioni con il Barça la scorsa stagione, è un il difensore che Antonio Conte desiderava per completare il reparto arretrato: di piede sinistro e bravo tecnicamente. Lenglet si unirà alla squadra nelle prossime ore per iniziare il tour pre-stagionale che partirà dalla Corea del Sud. Tottenham: Lenglet arriva in prestito dal Barcellona La notizia era nell’aria, Lenglet ha scelto Londra dopo una stagione decisamente tormentata. Dall’arrivo di Xavi ha collezionato solo sette presenze da ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 9 luglio 2022) Ilha il suo nuovo centrale. Si tratta di Clementche ha completato il suo trasferimento in prestito dalal per la stagione 2022/23. Il difensore francese, che ha collezionato solamente 27 presenze in tutte le competizioni con il Barça la scorsa stagione, è un il difensore che Antonio Conte desiderava per completare il reparto arretrato: di piede sinistro e bravo tecnicamente.si unirà alla squadra nelle prossime ore per iniziare il tour pre-stagionale che partirà dalla Corea del Sud.arriva in prestito dalLa notizia era nell’aria,ha scelto Londra dopo una stagione decisamente tormentata. Daldi Xavi ha collezionato solo sette presenze da ...

Pubblicità

STnews365 : Gollini ufficiale alla Fiorentina. Dopo una sola stagione il portiere lascia il Tottenham e la Premier League.… - CorSport : #Tottenham, rinforzo in difesa per #Conte: ufficiale Lenglet ?? - LeBombeDiVlad : ? UFFICIALE - Il #Tottenham regala un nuovo centrale a #Conte ?? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - Luxgraph : Tottenham, Conte e Paratici scatenati: Lenglet è ufficiale - sportli26181512 : #Tottenham, rinforzo in difesa per Conte: ufficiale #Lenglet: Il centrale francese è un nuovo giocatore degli Spurs… -