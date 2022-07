Pasquino: 'Per Lega e M5s sondaggi poco lusinghieri ma non penso allo scioglimento anticipato' (Di sabato 9 luglio 2022) Una analisi interessante, ultima estate della legislatura: fibrillazioni nella maggioranza, sondaggi non lusinghieri per la Lega e negativi per M5S , preoccupazione per l'economia in vista dell'... Leggi su globalist (Di sabato 9 luglio 2022) Una analisi interessante, ultima estate della legislatura: fibrillazioni nella maggioranza,nonper lae negativi per M5S , preoccupazione per l'economia in vista dell'...

Pubblicità

WVERITASW : @R_Pasquino @pistelligoffr @boni_castellane 'Orientano e fortemente l'opinione pubblica': quindi io e tanti altri… - luigideluca_ : RT @ClarksburgVA: @R_Pasquino @pistelligoffr @boni_castellane L’anonimato in un mondo di liste di proscrizione consente il passaggio al bos… - grammeltos : @giancarloleone_ @boni_castellane @R_Pasquino @pistelligoffr per le cose che scrivi tu puoi metterci la faccia sen… - Pasquino_69 : RT @ilruttosovrano: Giorgia Meloni che fa la cronaca minuto per minuto delle indagini su Mimmo Lucano, ma perde improvvisamente la parola q… - atlas_ur : @R_Pasquino @pistelligoffr @boni_castellane Quando il Male ha nomi e cognomi e ciononostante la Società lo lascia i… -