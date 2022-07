Mercato Milan, Sanches più vicino: Diavolo allo scatto (Di sabato 9 luglio 2022) Sanches ora è più vicino al Milan in questo Mercato: accordo raggiunto col LOSC, mentre il PSG non ha fatto offerte: si lavora sull'ingaggio. Leggi su pianetamilan (Di sabato 9 luglio 2022)ora è piùalin questo: accordo raggiunto col LOSC, mentre il PSG non ha fatto offerte: si lavora sull'ingaggio.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan, le ultime sul mercato rossonero: priorità a #DeKetelaere, Hakim #Ziyech fuori da… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Milan, base d'intesa con il #Lille per Renato Sanches L'ostacolo principale è l'ingaggio del gio… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MILAN, IBRAHIMOVIC RESTA PER UN'ALTRA STAGIONE Accordo raggiunto, nei prossimi giorni la firma… - Den96109848 : RT @tvdellosport: ?? MERCATO #MILAN Trovato l’accordo con il #Lille per #RenatoSanches. I rossoneri lavorano alla trattativa per portare… - Imille10 : PRISMI S.p.A. (nella foto Alessandro Reggiani, Presidente e Amministratore Delegato), società operante nel settore… -