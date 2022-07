Maneskin, il sindaco Gualtieri: 'Roma è fiera di voi, ci date un'immagine positiva' (Di sabato 9 luglio 2022) di Roberto Gualtieri In pochissimo tempo hanno conquistato il mondo con la loro musica, la loro energia e il loro straordinario talento. Tutti ormai adorano i Måneskin e noi Romani siamo ... Leggi su leggo (Di sabato 9 luglio 2022) di RobertoIn pochissimo tempo hanno conquistato il mondo con la loro musica, la loro energia e il loro straordinario talento. Tutti ormai adorano i Måneskin e noini siamo ...

davidedesario : Maneskin, il sindaco Gualtieri: «Roma è fiera di voi, ci date un'immagine positiva» - leggoit : Maneskin, il sindaco Gualtieri: «Roma è fiera di voi, ci date un'immagine positiva»