Letojanni Messina | attaccato da uno sciame di insetti | muore un operaio 59enne

Assalito da uno sciame di calabroni e api mentre andava a lavoro. È morto così Salvatore Ruggeri , operaio di 59 anni, probabilmente per uno choc anafilattico, ain provincia di. L'uomo avrebbe aperto un casolare, trovandovi dentro gli insetti, che lo avrebbero colto di sorpresa e attaccato, concentrandosi soprattutto sul volto e sul capo. Il ...Per appurare con certezza la causa della morte è stato deciso che verrà eseguita l'autopsia al Policlinico diProbabilmente a causa shock anafilattico, disposta autopsia. La vittima Salvatore Ruggeri di 59 anni di Letojanni ...(Adnkronos) – Un uomo di 59 anni, operaio, è morto, sembrerebbe per uno shock anafilattico dopo essere stato assalito da uno sciame di api e calabroni mentre si stava recando a lavoro a Letojanni, nel ...