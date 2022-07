Pubblicità

TV7Benevento : Ipf: Tajani, 'Di Maio interlocutore? Intelligente ma non ha nulla a che vedere con noi' - -

Il Sannio Quotidiano

... mette in guardia il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio. Che aggiunge: "Mi ... Stando a diverse fonti interne, l'annuncio di un suo passaggio apotrebbe arrivare già nella ...... mette in guardia il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio. Che aggiunge: "Mi ... Stando a diverse fonti interne, l'annuncio di un suo passaggio apotrebbe arrivare già nella ... Ipf: Tajani, 'Di Maio interlocutore Intelligente ma non ha nulla a che vedere con noi' Roma, 9 lug. (Adnkronos) – “Se Luigi Di Maio per noi può essere un interlocutore Lui è una persona gentile, elegante, intelligente ma non ha nulla a che vedere con la nostra area. Appartiene alla cul ...Roma, 24 giu. (askanews) - Luigi Di Maio "sta con la sinistra", il coordinatore di Fi Antonio Tajani risponde così quando gli viene chiesto di commentare i complimenti rivolti da Silvio Berlusconi al ...