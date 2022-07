Incendio a Roma: esplosioni e una grandissima nube nera in cielo (Di sabato 9 luglio 2022) Un nuovo vasto Incendio si è sviluppato a Roma nel pomeriggio. In fiamme sono finiti alcuni autodemolitori nella zona est della Capitale. Una grande nube nera è visibile a distanza con i residenti ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 9 luglio 2022) Un nuovo vastosi è sviluppato anel pomeriggio. In fiamme sono finiti alcuni autodemolitori nella zona est della Capitale. Una grandeè visibile a distanza con i residenti ...

vigilidelfuoco : #Roma, intervento dei #vigilidelfuoco alle 01:15 di stanotte per l'#incendio in un albergo in zona stazione Termini… - repubblica : Il professore mantiene la parola: dopo l'incendio riapre la sua bancarella di libri a piazzale Flaminio - SkyTG24 : Incendio a Roma, Arpa Lazio: diossine rientrate nei limiti - zazoomblog : Incendio a Roma: esplosioni e una grandissima nube nera in cielo - #Incendio #Roma: #esplosioni - Rosapeli1 : RT @Franco32656300: Questa è Roma e questi sono i Romani. Alberto Maccaroni di nuovo al lavoro in mezzo ai suoi libri. Un grande gesto di s… -