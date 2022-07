Ilary Blasi shock | svelato il suo grande segreto | fan a bocca aperta

(Di sabato 9 luglio 2022) Ildi, nascosto a tutti fino a poche ore fa, è stato rivelato: come l’avranno presa i suoi fan più accaniti? Negli ultimi anni è divenuta un personaggio televisivo apprezzato e difama.ha scalato le vette del successo, nel ruolo di conduttrice sempre in primissima linea per L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

GossipPop1 : RT @24Trends_Italia: 1. Shinzo Abe - 100mille+ 2. Di Maria - 100mille+ 3. Temporale Roma - 50mille+ 4. Baby K - 20mille+ 5. Raf - 10mille+… - fanpage : Finita l'isola dei Famosi, Ilary Blasi si dedica alla cura di se stessa e del suo corpo. La conduttrice ha mostrato… - 24Trends_Italia : 1. Shinzo Abe - 100mille+ 2. Di Maria - 100mille+ 3. Temporale Roma - 50mille+ 4. Baby K - 20mille+ 5. Raf - 10mill… - davided81 : Ma è Baby K che si sta evolvendo in Ilary Blasi o viceversa? #TIMSummerHits - side_spirito : ilary blasi allora ilaria cecilia rodriguez grande fratello vip gfvip -

Tag24

La conduzione di Isola dei Famosi l'ha tenuta impegnata a lungo. E, ora che il reality si è concluso con un grande successo,è tornata a prendersi cura della sua bellezza. Lo ha fatto in un modo insolito, che ha voluto condividere sulle sue storie di Instagram . La conduttrice romana si è infatti sottoposta a un ...Poco dopo,l'ha voluta poi nel cast de L'Isola dei Famosi , dove non ha avuto vita facile ma si è poi inserita perfettamente nel gruppo di naufraghi, vivendo un'avventura unica in ... Ilary Blasi e il trattamento di bellezza al freddo che incuriosisce i fan Il grande segreto di Ilary Blasi, nascosto a tutti fino a poche ore fa, è stato rivelato: come l'avranno presa i suoi fan più accanitiDopo aver vinto La Pupa e il Secchione Show ed essere arrivata in Finale a L’Isola dei Famosi, Maria Laura De Vitis punta al Grande Fratello Vip.