Federica Calemme, in bikini è una favola: lo spettacolo è assicurato (Di sabato 9 luglio 2022) Federica Calemme ha infiammato il web pubblicando uno scatto che esalta tutta la sua bellezza. La fidanzata di Gianmaria Antinolfi è uno spettacolo. Federica Calemme ha trovato un certo successo dopo aver preso parte all’ultima edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, che salvo cambi di programmi dell’ultimo minuto dovrebbe ritornare sul piccolo schermo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 9 luglio 2022)ha infiammato il web pubblicando uno scatto che esalta tutta la sua bellezza. La fidanzata di Gianmaria Antinolfi è unoha trovato un certo successo dopo aver preso parte all’ultima edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, che salvo cambi di programmi dell’ultimo minuto dovrebbe ritornare sul piccolo schermo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Pubblicità

Susy56069011 : RT @Whoopsee_it: Prosegue a gonfie vele la storia tra Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme in vacanza a Capri #whoopsee #gianmariaantin… - sondaggidianton : 6 Giornata FANTAGFVIP1: Chi preferisci tra Miriana e Federica Calemme? #GFvip #jeru #basciagoni #solearmy #gianfede #fairylu - j_doppia : Pronto si? Salve vorrei rinascere mezza etiope ed avere quella bellissima abbronzatura dorata ed uniforme di Jessic… - Gianni95789508 : RT @Whoopsee_it: Prosegue a gonfie vele la storia tra Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme in vacanza a Capri #whoopsee #gianmariaantin… - ElisabettaGreg9 : RT @Whoopsee_it: Prosegue a gonfie vele la storia tra Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme in vacanza a Capri #whoopsee #gianmariaantin… -