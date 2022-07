Dybala, l’Inter ma non solo: una cessione può sbloccare tutto (Di sabato 9 luglio 2022) Dove giocherà Paulo Dybala? C’è l’Inter come prima indiziata, ma resta anche una soluzione legata ad una particolare cessione. Il futuro di Paulo Dybala resta oggetto di mistero. Ancora non è chiaro dove proseguirà la carriera dell’attaccante argentino, che nelle scorse settimane ha ufficialmente rinunciato alla maglia della Juventus ed alla proposta di rinnovo del Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 9 luglio 2022) Dove giocherà Paulo? C’ècome prima indiziata, ma resta anche una soluzione legata ad una particolare. Il futuro di Pauloresta oggetto di mistero. Ancora non è chiaro dove proseguirà la carriera dell’attaccante argentino, che nelle scorse settimane ha ufficialmente rinunciato alla maglia della Juventus ed alla proposta di rinnovo del Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

FcInterNewsit : GdS - Dybala torna in Italia e non cambia idea: vuole l'Inter. Ora anche Zhang spinge per la Joya - tancredipalmeri : Non credo di avere mai visto un fronte così comune dei media (esclusa SportItalia, e lo dico con orgoglio) nello sp… - mirkocalemme : Il #Napoli, per la prima volta, ha contattato l'entourage di #Dybala. Sondaggio per comprendere gli eventuali costi… - leosantilli11 : “Per Dybala è tutto fermo. A me dispiace che tante persone vengano prese in giro. Le cose son fatte quando son fatt… - FraGiony : @ArenaRosario @Inter @PauDybala_JR non ho mai visto una tifoseria cosi ritardata l'unica cosa che dybala va all'int… -