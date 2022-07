Draghi Bis o voto anticipato? Cosa succede in caso di caduta del governo (Di sabato 9 luglio 2022) Draghi bis, cambio di governo o nuove elezioni. Sono tante le ipotesi che si affacciano in questi giorni. Le tensioni nella maggioranza sono palpabili dopo la richiesta fatta da Giuseppe Conte al premier sui punti da tenere in considerazione per la permanenza del M5s nell’esecutivo. A stretti giri è il voto della settimana prossima che L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Continua l’amore tra Italia Viva e Draghi Ecco la road map delle aperture, coprifuoco da subito alle 23 Il M5S dice basta ai “giochini di palazzo” Conte non vuole polemiche sulla scuola Conte deciso su crisi e rimpasto del governo Giorgia Meloni garantisce: “Fratelli d’Italia non è alleato di Conte” Leggi su webmagazine24 (Di sabato 9 luglio 2022)bis, cambio dio nuove elezioni. Sono tante le ipotesi che si affacciano in questi giorni. Le tensioni nella maggioranza sono palpabili dopo la richiesta fatta da Giuseppe Conte al premier sui punti da tenere in considerazione per la permanenza del M5s nell’esecutivo. A stretti giri è ildella settimana prossima che L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Continua l’amore tra Italia Viva eEcco la road map delle aperture, coprifuoco da subito alle 23 Il M5S dice basta ai “giochini di palazzo” Conte non vuole polemiche sulla scuola Conte deciso su crisi e rimpasto delGiorgia Meloni garantisce: “Fratelli d’Italia non è alleato di Conte”

