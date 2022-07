Calcio: in attesa di definire il proprio futuro, Lewandowski si rilassa con la moglie in Sicilia (Di sabato 9 luglio 2022) Il futuro di Robert Lewandowski è tutt’altro che definito, con il polacco desideroso di provare una nuova esperienza lontano dal Bayern. Il club tedesco però non si arrende e sta tentando in tutti i modi di trattenerlo, offrendogli un rinnovo a cifre importanti. In attesa di vedere come si definirà la situazione appena descritta, Lewandowski allora ha deciso di rilassarsi in Sicilia con la moglie. Nello specifico il polacco e la sua signora hanno partecipato ad una serata di alta moda di Dolce e Gabbana, come postato dal cannoniere del Bayern su Instagram. https://www.instagram.com/p/CfzYbBqrfGA/?fbclid=IwAR05TVEXJb3X-w6NId9mMdyE0Z6MkOeRLDQOWEMmF1nDHiwHNX0QQ3f Wbw SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 9 luglio 2022) Ildi Robertè tutt’altro che definito, con il polacco desideroso di provare una nuova esperienza lontano dal Bayern. Il club tedesco però non si arrende e sta tentando in tutti i modi di trattenerlo, offrendogli un rinnovo a cifre importanti. Indi vedere come si definirà la situazione appena descritta,allora ha deciso dirsi incon la. Nello specifico il polacco e la sua signora hanno partecipato ad una serata di alta moda di Dolce e Gabbana, come postato dal cannoniere del Bayern su Instagram. https://www.instagram.com/p/CfzYbBqrfGA/?fbclid=IwAR05TVEXJb3X-w6NId9mMdyE0Z6MkOeRLDQOWEMmF1nDHiwHNX0QQ3f Wbw SportFace.

