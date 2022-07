Autovettura in fiamme nel napoletano | indagano i carabinieri

(Di sabato 9 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIdella sezione radiomobile di Torre del Greco sono intervenuti in via Filichito (angolo via De Carolis), a Volla (Napoli) per auto in. La vettura era parcheggiata davanti ad un’officina meccanica. Lehanno danneggiato una parte del veicolo e sono state spente prima dell’arrivo dei vigili del fuoco. In corso accertamenti deisulla natura del rogo Immagine di repertorio L'articolo proviene da Anteprima24.it.

