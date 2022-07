Al Milan piace il Belgio: dopo Origi ecco chi arriva, un pezzo da novanta (Di sabato 9 luglio 2022) Mercato e buoi dei paesi tuoi, verrebbe da dire. Ogni periodo storico ha il suo tormentone calcistico, che domina le estati dei direttori sportivi. Basti pensare a Milano, dove su entrambe le sponde l'attenzione sembra diretta soprattutto (se non esclusivamente) al Belgio. Nella rosa Milanista a portare alta la bandiera fiamminga, da un anno e mezzo, ci sta pensando Alexis Saelemaekers e a dargli man forte è arrivato da qualche giorno (e si è già fermato) lo svincolato Divock Origi, reduce dalla proficua avventura di Liverpool. Ma la spesa di Maldini e Massara in terra belga è tutt' altro che finita. Anzi, ancora da lì dovrebbe arrivare il pezzo da novanta del mercato rossonero: il 21enne Charlese De Ketelaere, stellina del Bruges con cui i due ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022) Mercato e buoi dei paesi tuoi, verrebbe da dire. Ogni periodo storico ha il suo tormentone calcistico, che domina le estati dei direttori sportivi. Basti pensare ao, dove su entrambe le sponde l'attenzione sembra diretta soprattutto (se non esclusivamente) al. Nella rosaista a portare alta la bandiera fiamminga, da un anno e mezzo, ci sta pensando Alexis Saelemaekers e a dargli man forte èto da qualche giorno (e si è già fermato) lo svincolato Divock, reduce dalla proficua avventura di Liverpool. Ma la spesa di Maldini e Massara in terra belga è tutt' altro che finita. Anzi, ancora da lì dovrebbere ildadel mercato rossonero: il 21enne Charlese De Ketelaere, stellina del Bruges con cui i due ...

Pubblicità

AntoVitiello : ?? Il #Milan spinge su #DeKetelaere. Operazione che mette d'accordo tutti. Piace all'allenatore, proprietà e area sp… - DiMarzio : . @acmilan, nuovi contatti per #RenatoSanches. In difesa piace #Tanganga - PietroMazzara : Mercato in uscita: lo #Spezia ha fatto passi importanti per prendere #Caldara e Daniel #Maldini (in prestito). Sul… - Milannews24_com : Mercato Milan, Asensio piace anche a Liverpool e Newcastle: le ultime - PierinoKalulu : @FeliceRaimondo @edam19_ Speriamo sia l’epilogo definitivo di questa telenovela imbarazzante per un giocatore che n… -