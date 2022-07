Addio ai voli low cost, viaggiare diventa più difficile: ecco cosa sta accadendo (Di sabato 9 luglio 2022) Stiamo per dire Addio per sempre ai voli low cost? A quanto pare viaggiare a costi ridotti diventerà presto impossibile. Per quale motivo? L’inflazione dovuta al Covid, alla crisi energetica e dei chip ha portato a un aumento generale dei prezzi. E anche il settore dei viaggi ha conosciuto rincari eccessivi. Non esistono più voli davvero economici. Viaggi low cost in aereo: presto non saranno più sostenibili (captured) – www.curiosauro.itLow cost Addio: che fine hanno fatto i voli economici? Ricordate le pubblicità di qualche anno fa? Roma-Berlino a 9,99 €. Sì, ok, accanto al prezzo c’era sempre un asterisco che rimandava a tasse e costi aggiuntivi. Ma, in molti casi, era davvero possibile ... Leggi su curiosauro (Di sabato 9 luglio 2022) Stiamo per direper sempre ailow? A quanto parei ridotti diventerà presto impossibile. Per quale motivo? L’inflazione dovuta al Covid, alla crisi energetica e dei chip ha portato a un aumento generale dei prezzi. E anche il settore dei viaggi ha conosciuto rincari eccessivi. Non esistono piùdavvero economici. Viaggi lowin aereo: presto non saranno più sostenibili (captured) – www.curiosauro.itLow: che fine hanno fatto ieconomici? Ricordate le pubblicità di qualche anno fa? Roma-Berlino a 9,99 €. Sì, ok, accanto al prezzo c’era sempre un asterisco che rimandava a tasse ei aggiuntivi. Ma, in molti casi, era davvero possibile ...

Pubblicità

ttgitalia : Voli cancellati, addio #esterometro, i piani di #Nicolaus: questo e molto altro sull'ultimo numero di #TTGMagazine.… - infoiteconomia : Voli low cost addio? Il Ceo di Ryanair: «I prezzi aumenteranno per i prossimi cinque anni» - infoiteconomia : Voli low cost addio? Il Ceo di Ryanair: «I prezzi aumenteranno per i prossimi cinque anni» - infoiteconomia : Voli low cost addio? Il Ceo di Ryanair: «I prezzi aumenteranno per i prossimi cinque anni» - infoitestero : Voli low cost addio? Il Ceo di Ryanair: «I prezzi aumenteranno per i prossimi cinque anni» -