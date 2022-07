(Di sabato 9 luglio 2022)adora circondarsi di amici, anchelei e Guido Maria Brera avevano ospiti ama sono gli ospiti che hannoto il. Dopo Elena Santarelli, nella villa sul mare in Toscana, ci sonoe Jan Michelini. L’attrice ed ex Miss Italia è vicinissima al parto, le mancano pochi giorni per dare alla luce il terzo figlio. Lei esono amiche, lo sono diventate anche grazie al legame tra i loro mariti. Jan è il regista di Diavoli e la lunga collaborazione con Brera li ha portati aldi, tutti insieme con le rispettive famiglie a casa della conduttrice. Come sempre èa mostrare ...

Pubblicità

AlePol65_2 : @Caterin07136827 Buongiorno Caterina ???? buon pranzo e buona giornata ???????????????? - sonosemprefede : oggi ho fatto pranzo prima di caterina magaraggia, gravissimo - zazoomblog : Elena Santarelli a pranzo da Caterina Balivo che prepara anche la crostata - #Elena #Santarelli #pranzo #Caterina - Gianluc72959465 : @viviesogna Buon pranzo e weekend Caterina ???????? -

Ultime Notizie Flash

La giornata si concluderà alle 13 con ilcomunitario presso la sede del COE. Biografia di ...Valfurva. Lasciato nel 1957 il suo servizio al Villaggio Matteotti, il sacerdote viene ...... Giacomo e Giovanni sono in procinto di festeggiare il matrimonio dei loro figli, Elio e. ...con il proiezionista Fazal che gli permette di guardare film gratuitamente in cambio deldel ... A pranzo da Caterina Balivo oggi c'è Giusy Buscemi ma è il marito che cucina Elena Santarelli va a pranzo da Caterina Balivo nella meravigliosa casa al mare. Non manca la crostata di gelsi fatta dalla conduttrice ...Un palco sospeso sul mare per farsi conquistare dalla musica della costiera amalfitana per la settantesima edizione del Ravello Festival.