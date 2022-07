Una nuova Arisa passionale in “Tu mi perdición” (Di venerdì 8 luglio 2022) Arisa continua la sua evoluzione musicale. Lei che è un’artista poliedrica ed ecclettica, non smette di sorprendere il suo pubblico con nuove sperimentazioni di stile e genere. Tu mi perdición ne è la prova. Il nuovo singolo ci trasporta nel nuovo universo della cantante, passionale ed inedito. Un’artista che ha sempre voglia di sperimentare e cambiare, senza mai diventare scontata: è Arisa. La cantante, a distanza di un anno dall’ultima uscita discografica con Ero romantica, ha deciso di continuare a perseguire la linea del romanticismo ma da una prospettiva diversa. L’artista si è concentrata infatti sul lato passionale di questo sentimento e da ciò è nata Tu mi perdición, disponibile da oggi 8 luglio in tutti i digital store. Courtesy of Press OfficeIl nuovo singolo di ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 8 luglio 2022)continua la sua evoluzione musicale. Lei che è un’artista poliedrica ed ecclettica, non smette di sorprendere il suo pubblico con nuove sperimentazioni di stile e genere. Tu mine è la prova. Il nuovo singolo ci trasporta nel nuovo universo della cantante,ed inedito. Un’artista che ha sempre voglia di sperimentare e cambiare, senza mai diventare scontata: è. La cantante, a distanza di un anno dall’ultima uscita discografica con Ero romantica, ha deciso di continuare a perseguire la linea del romanticismo ma da una prospettiva diversa. L’artista si è concentrata infatti sul latodi questo sentimento e da ciò è nata Tu mi, disponibile da oggi 8 luglio in tutti i digital store. Courtesy of Press OfficeIl nuovo singolo di ...

