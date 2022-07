Ultime Notizie – Covid | Consulta | “Tamponi rapidi e sierologici solo in farmacia”

(Di venerdì 8 luglio 2022) La decisione di consentire soltanto alle farmacie, e non anche alle parafarmacie, di effettuareantigenici e testrientra nella sfera della discrezionalità legislativa e non è una scelta irragionevole. È quanto ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza n. 171, depositata oggi (redattore Filippo Patroni Griffi), dichiarando non fondate le questioni sollevate dal Tar Marche sull’articolo 1, commi 418 e 419, della legge n. 178 del 2020, con riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione. La Corte ha ritenuto che, nonostante in entrambe debba essere assicurata la presenza di farmacisti abilitati, tra le parafarmacie ? che sono esercizi commerciali ? e le farmacie ? che rientrano nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale ? permangono significative differenze, che impediscono di affermare di ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.240 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 94. L'Ema ipotizza un second… - tvdellosport : LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? Cristiano Ronaldo, Inter, Sampdoria e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimane… - sole24ore : ?? La #Russia è pronta a colloqui con i ministri degli Esteri turco e ucraino sulla questione del #grano ucraino: lo… - SorgentePas002 : luglio2022 luna a Sinalunga:?????????????????????????????????????? - TuttoASRoma : TRIGORIA 2022 • 3° giorno – Palestra e campo -

Il Sole 24 ORE

Due canne avvolte da un nastro isolante, attaccate ad un'impugnatura rudimentale, fissata in una sorta di tracolla nera. Sarebbe questa l'arma con cui il 41enne Tetsuya Yamagami, un ex marine, ha ...È morto Shinzo Abe . L'ex premier del Giappone era stato colpito al torace da colpi di arma da fuoco durante un evento elettorale a sostegno di un candidato del Partito Liberal Democratico a Nara, ... Ucraina ultime notizie. Lavrov: Russia pronta a colloqui con Ankara e Kiev su grano Anche le grandinate degli ultimi giorni, inoltre, non hanno determinato particolari influenze sui prezzi e l’aumento dei costi di produzione ancora non ha avuto conseguenze sui prezzi all’ingrosso.Al termine di un’estenuante corteggiamento juventino, scandito da continue indecisioni e qualche ripensamento, va in porto uno dei colpi più sofferti degli ultimi anni bianconeri, degno delle migliori ...