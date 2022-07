Ucraina | G20 in Indonesia La Turchia media per lo sblocco del grano

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 8 luglio 2022) Segnali sul possibiledelnella guerra indal G20 in. La Russia si dice pronta a colloqui con Ankara e Kiev per far ripartire le esportazioni nel mondo. In questo quadro è laad assumere un ruolo centrale. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, a margine del vertice ministeriale degli Esteri del G20 che è in corso a Bali, in. Lo riporta la Tass. “Siamo pronti per i negoziati con i nostri colleghi ucraini e turchi. Abbiamo tutte le soluzioni. Se parliamo diucraino, l’deve sbloccare i suoi porti, sgomberarli o garantire un passaggio sicuro attraverso i campi minati. Al di fuori delle acque territoriali ucraine. Russia esono pronte a garantire ...