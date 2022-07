Soleil Sorge | ha fatto una cosa enorme

Pubblicità

Iamdavide1 : E soleil sorge probabile opinionista #SoleArmy - ItsByeBitch : GFVIP 6 x sempre famoso ah no- SOLEIL SORGE x sempre famosa #Solearmy - tizybritneyarmy : RT @DSolearmy: Il 5 Luglio diventerà festa nazionale che celebrerà il Compleanno di Soleil Anastasia Sorge. Così almeno saremo certi di fes… - 361_magazine : Soleil Sorge, a tre giorni dal compleanno se ne parla ancora. Delusioni tra chi non ha partecipato tra smentite e l… - DSolearmy : Il 5 Luglio diventerà festa nazionale che celebrerà il Compleanno di Soleil Anastasia Sorge. Così almeno saremo cer… -

ComingSoon.it

e i 'non invitati' al party per il suo compleanno: le reazioni, lo scorso 5 luglio, ha festeggiato il suo 28esimo compleanno. L'ex gieffina ha scelto una bellissima location ...Continuare a tenere bando l'argomento del c ompleanno di. L'influencer italo - americana, ha festeggiato in Puglia i suoi 28 anni con una festa indimenticabile e tanti amici. A fare "rumore" come spesso avviene, sono state però più le assenze ... Grande Fratello Vip, Soleil Sorge parla del suo compleanno e sbotta: "Siete seri" Dopo una festa di compleanno da urlo, Soleil Sorge si gode l'estate in una masseria della Puglia e lo fa sfoggiando un look total gold che la fa risplendere più del sole. L'influencer da un milione di ...Gianluca Costantino ha ammesso di non esser stato invitato alla festa di compleanno di Soleil e di esserci rimasto molto male.