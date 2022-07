Roma | bambina vittima delle baby bulle a scuola | ”Ti ammazziamo con la macchina”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 8 luglio 2022). Francesca (nome di fantasia) non voleva più andare a. Eppure, i bei voti non le mancavano, così come la voglia di studiare, le amicizie, l’entusiasmo e il divertimento. Tante erano le storie che raccontava una volta rientrata a casa, con tutto l’entusiasmo di sempre. LenelladiMa, ad un tratto, nonostante tutto ciò, Francesca negli ultimi tempi al solo pensiero di varcare la soglia di casa per tornare in classe vomitava, stava male, aveva i capogiri. Le sue parole erano lapidarie: ”Mamma ti prego non mi mandare più a”, a cui seguivano pianti disperati, capricci disperati. E così, giorno dopo giorno, l’entusiasmo dellaper lasi spegneva sempre di più, e lei si rinchiudeva in ...