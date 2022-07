(Di venerdì 8 luglio 2022) Cosa vuoi che siano tre chilometri, per chi è stato lontano un anno. Da casa Lautaro,zona Brera, a casa Lukaku, City Life: rieccola, una serata dia Milano. Estate in città, dolcezza ...

Pubblicità

sportli26181512 : Quelle serate di LuLa piena che l’Inter vuole tornare a vivere al più presto: Quelle serate di LuLa piena che l’Int… - Gazzetta_it : Quelle serate di #LuLa piena che l’#Inter vuole tornare a vivere al più presto - stesi4390 : @Mary8291819655 Ecco il classico gallo che in mezzo a tutte quelle oche si sente dio e non è nessuno e solo uno che… - TweetDiPopolo : una delle persone piu' belle mi sia capitato conoscere Stefano Pozzovivo di #RadioSubasio 'Le serate, quelle belle,… - giova162 : @RobertoRedSox @CarloLucarelli6 Una di quelle serate che fanno bene allo spirito - grazie ad entrambi! ?? -

La Gazzetta dello Sport

È una coppia che ha fatto la storia recente dell'Inter, che ha retto il paragone condel passato. È la prova di un feeling che va oltre quel che si vede la domenica e il mercoledì allo stadio. ...... una dialla quale non si può dire di no: Vito Coppola sarebbe stato notato infatti dai ... lo show durerà una puntata in più, essendo stato allungato a 11invece delle 10 del ... Quelle serate di LuLa piena che l’Inter vuole tornare a vivere al più presto I due campioni nerazzurri si ritroveranno oggi ad Appiano, undici mesi dopo il loro ultimo incontro. Pareva un addio, invece la storia ha raccontato ben altro ...L'intervista al campione del mondo: "Bearzot un gigante: prima ci fece scudo poi lasciò a noi la favola. Rossi ti rendeva felice ogni volta che lo incontravi. Il mio urlo Ti dico che..." ...