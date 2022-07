'Quarantena, per gli asintomatici bastano 5 giorni': il pressing delle Regioni per evitare di bloccare il Paese (Di venerdì 8 luglio 2022) Il numero di persone bloccate a casa perché positive in Italia cresce ogni giorno e si avvicina a 1,3 milioni . Per risolvere il problema di questo esercito di contagiati che non può lavorare e che ... Leggi su leggo (Di venerdì 8 luglio 2022) Il numero di persone bloccate a casa perché positive in Italia cresce ogni giorno e si avvicina a 1,3 milioni . Per risolvere il problema di questo esercito di contagiati che non può lavorare e che ...

Pubblicità

1862gigi : RT @DSant65: Nel mio ufficio 16 persone hanno allontanato ME( unico non #vaccinato )per proteggere gli altri 15 tridosati. Morale” Oggi uni… - Arinna60 : RT @DSant65: Nel mio ufficio 16 persone hanno allontanato ME( unico non #vaccinato )per proteggere gli altri 15 tridosati. Morale” Oggi uni… - rickyhunter071 : RT @DSant65: Nel mio ufficio 16 persone hanno allontanato ME( unico non #vaccinato )per proteggere gli altri 15 tridosati. Morale” Oggi uni… - islandofknives : @ProfCampagna Finora i cosiddetti complottisti hanno nei fatti dimostrato di avere più capacità di analisi di: -pol… - JuliaPsdp : RT @DSant65: Nel mio ufficio 16 persone hanno allontanato ME( unico non #vaccinato )per proteggere gli altri 15 tridosati. Morale” Oggi uni… -