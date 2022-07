Pomezia | 4mila piante di marijuana nei capannoni | undici arresti

(Di venerdì 8 luglio 2022) E’ il riscontro di un’operazione dei carabinieri: durante alcune perquisizioni domiciliari sono stati trovati anche 8,8 chili didi: gliI militari, mentre perlustravano l’area industriale di, hanno notato un via vai sospetto di stranieri nei pressi di due. Hanno trovato due piantagioni per la coltivazione di cannabis, allestite con complessi e costosi sistemi di irrigazione, illuminazione ed aerazione: sequestrato una coltivazione con all’interno 1.022. Nel secondo capannone, invece, una coltivazione di 1.550. Nel corso di una successiva perquisizione domiciliare eseguita a carico di uno dei fermati, sono stati rinvenuti anche 8,8 ...

Pubblicità

I militari della compagnia didiretti da Marcello Pezzi sono stati insospettiti da un insolito via vai di lavoratori stranieri, che entravano e uscivano dai due capannoni in via Naro. Quando ...I militari della compagnia didiretti da Marcello Pezzi sono stati insospettiti da un insolito via vai di lavoratori stranieri, che entravano e uscivano dai due capannoni in via Naro. Quando ...I carabinieri del comando provinciale di Roma hanno scoperto a Pomezia due enormi piantagioni di marijuana, con 3830 piante coltivate all'interno di due capannoni industriali. All'interno delle due gr ...