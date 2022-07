Passione in mare aperto per Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini (Di venerdì 8 luglio 2022) I paparazzi li inseguono anche in mare aperto e loro se ne sono fatti una ragione: Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini si lasciano andare alle effusioni bollenti sul gommone. Il settimanale Vero pubblica gli scatti che testimoniano una Passione travolgente tra la showgirl e il chirurgo. Sui social non si espongono, ma ormai la loro storia d’amore è alla luce del sole. Si frequentano da qualche mese e l’estate se la godono appieno. Michelle Raggiunge Giovanni in Sardegna appena può e con lui prende il largo. Sul gommone in bikini bianco sfoggia un fisico mozzafiato e il suo compagno non resta indifferente. La bacia, la stringe e la coccola, infilandole la mano sotto al reggiseno del costume. La Hunziker si perde ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 8 luglio 2022) I paparazzi li inseguono anche ine loro se ne sono fatti una ragione:si lasciano andare alle effusioni bollenti sul gommone. Il settimanale Vero pubblica gli scatti che testimoniano unatravolgente tra la showgirl e il chirurgo. Sui social non si espongono, ma ormai la loro storia d’amore è alla luce del sole. Si frequentano da qualche mese e l’estate se la godono appieno.Raggiungein Sardegna appena può e con lui prende il largo. Sul gommone in bikini bianco sfoggia un fisico mozzafiato e il suo compagno non resta indifferente. La bacia, la stringe e la coccola, infilandole la mano sotto al reggiseno del costume. Lasi perde ...

