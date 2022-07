Omar Confalonieri, l’ex agente immobiliare accusato di altre 5 violenze sessuali: coinvolta anche la moglie (Di venerdì 8 luglio 2022) Nuove accuse di violenze sessuali per Omar Confalonieri. l’ex agente immobiliare era stato condannato in primo grado a Milano con rito abbreviato a una pena di sei anni e quattro mesi per aver drogato una coppia di clienti e violentato una donna il 2 ottobre scorso. Sono cinque i nuovi episodi contestati nell’ordinanza, che è stata notificata anche a Confalonieri già in carcere. Uno di questi sarebbe andato in prescrizione proprio domani. Nelle nuove accuse è coinvolta anche l’attuale moglie, che sarebbe stata sua complice in alcuni casi, tanto che le è stata notificata ordinanza di presentarsi alla Polizia giudiziaria dai carabinieri di Corsico, nel milanese. La donna avrebbe ... Leggi su open.online (Di venerdì 8 luglio 2022) Nuove accuse diperera stato condannato in primo grado a Milano con rito abbreviato a una pena di sei anni e quattro mesi per aver drogato una coppia di clienti e violentato una donna il 2 ottobre scorso. Sono cinque i nuovi episodi contestati nell’ordinanza, che è stata notificatagià in carcere. Uno di questi sarebbe andato in prescrizione proprio domani. Nelle nuove accuse èl’attuale, che sarebbe stata sua complice in alcuni casi, tanto che le è stata notificata ordinanza di presentarsi alla Polizia giudiziaria dai carabinieri di Corsico, nel milanese. La donna avrebbe ...

