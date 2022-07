Non solo Pinamonti, blitz del Monza per un altro attaccante: è successo nella notte! (Di venerdì 8 luglio 2022) Nuova giornata, e altro possibile grande colpo per il Monza. La società brianzola si sta infatti preparando per il primo campionato di Serie A della sua storia, e ovviamente i lombardi vorranno fare una bella figura e per far si che ciò accada il mercato è fondamentale. La società guidata da Silvio Berlusconi e Adriano Galliani sta operando in modo eccezionale sul mercato, sono stati molti infatti i colpi già messi a segno in questo periodo, ma non è finita qui perché per completare al meglio il reparto offensivo, oltre che a Pinamonti, il Monza ha avviato una trattativa per Gianluca Caprari. Caprari Monza Calciomercato Secondo quanto riportato da Michele Criscitiello, il Monza ha imbastito la trattativa per l’attaccante italiano dopo la ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 8 luglio 2022) Nuova giornata, epossibile grande colpo per il. La società brianzola si sta infatti preparando per il primo campionato di Serie A della sua storia, e ovviamente i lombardi vorranno fare una bella figura e per far si che ciò accada il mercato è fondamentale. La società guidata da Silvio Berlusconi e Adriano Galliani sta operando in modo eccezionale sul mercato, sono stati molti infatti i colpi già messi a segno in questo periodo, ma non è finita qui perché per completare al meglio il reparto offensivo, oltre che a, ilha avviato una trattativa per Gianluca Caprari. CaprariCalciomercato Secondo quanto riportato da Michele Criscitiello, ilha imbastito la trattativa per l’italiano dopo la ...

