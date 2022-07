Mario Desiati vincitore del Premio Strega con “Spatriati”

(Di venerdì 8 luglio 2022) Vince lo scrittore pugliesecon “” (Einaudi): tutto secondo i pronostici nella serata finale della 76esima edizione delsvoltasi stasera nel consueto scenario del Ninfeo di Villa Giulia a Roma. Per la prima volta a contendersi ilnon sono stati cinque autori ma sette.torna al Ninfeo, stavolta da, dopo esservi approdato 11 anni fa con “Ternitti”, libro pubblicato da Mondadori. . Lo scrittore pugliese ha guidato durante la selezione dei finalisti con 244 voti seguito da Claudio Piersanti con ‘Quel maledetto Vronskij’ (Rizzoli) con 178 voti; Marco Amerighi con ‘Randagi’ (Bollati Boringhieri) ha invece ottenuto 175 preferenze mentre Veronica Raimo con ‘Niente di vero’ (Einaudi) ne ha ...

Einaudieditore : Che gioia! Mario Desiati ha vinto il Premio Strega con SPATRIATI! #PremioStrega2022 - Einaudieditore : Mario Desiati dedica la vittoria con SPATRIATI al #PremioStrega2022 a Mariateresa Di Lascia, che non potè festeggia… - RaiTre : “Spatriati”, di Mario Desiati, vince la LXXVI edizione del @PremioStrega. #PremioStrega2022 - mavie_daponte : RT @jonathanbazzi: La gentilezza è così rara che spesso la confondo con l’amore. Mario Desiati, @PremioStrega 2022 @Einaudieditore - FiammaFrancesca : RT @PremioStrega: Il vincitore della LXXVI edizione del Premio Strega è Mario Desiati con «Spatriati» (Einaudi). -

