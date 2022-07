LIVE Nuoto, Europei juniores 2022 in DIRETTA: David Popovici per un nuovo assolo, azzurrini pronti a stupire (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.51 Nella Finale dei 50 stile libero uomini c’è grande attesa per l’idolo di casa, David Popovici, stella di questi campionati. Il bi-campione del mondo dei 100 e 200 stile libero a LIVEllo assoluto, sta mettendo in mostra cose importanti anche in questa rassegna continentale e l’intenzione è quella di andarsi a prendere il secondo oro individuale dopo quello dei 200 stile libero. 15.49 Presso l’Otopeni Sports Complex, assisteremo una serie di gare molto interessanti e tutte da vivere. 15.45 Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta della quarta giornata di semifinali e Finali degli Europei giovanili di Nuoto in programma a Otopeni, in Romania. Buon pomeriggio e bentrovati alla ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.51 Nella Finale dei 50 stile libero uomini c’è grande attesa per l’idolo di casa,, stella di questi campionati. Il bi-campione del mondo dei 100 e 200 stile libero allo assoluto, sta mettendo in mostra cose importanti anche in questa rassegna continentale e l’intenzione è quella di andarsi a prendere il secondo oro individuale dopo quello dei 200 stile libero. 15.49 Presso l’Otopeni Sports Complex, assisteremo una serie di gare molto interessanti e tutte da vivere. 15.45 Buon pomeriggio e benvenuti allascritta della quarta giornata di semifinali e Finali degligiovanili diin programma a Otopeni, in Romania. Buon pomeriggio e bentrovati alla ...

