Il Re bianco e l’ultima corsa contro il tempo di Antonia Scott

(Di venerdì 8 luglio 2022) C’e? una regola non scritta della memoria ed e? che questa tende a immagazzinare i luoghi che sono stati importanti per noi con alcuni errori di scala. Non serve altro che tornare nella camera della nostra infanzia, nell’aula d’universita?, per scoprire che quel luogo e? molto piu? piccolo e ordinario di quanto ricordassimo. Noi possiamo non essere cresciuti di un millimetro, ma il posto si sara? irrimediabilmente rimpicciolito. Vale lo stesso per il luogo in cui ti hanno implacabilmente torturato, proprio come scopre Sandra entrando. La minaccia, il buio, la paura e il trauma si sono diluiti. Si sono trasformati in lei. Sandra si incammina verso il modulo della sala riunioni, passando davanti al modulo di addestramento senza degnarlo di uno sguardo. Invece di fare il giro attorno al MobLab parcheggiato accanto al laboratorio di Aguado, avanza lateralmente tra i due, perche? non la ...