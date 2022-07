(Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – Nel partito conservatore è iniziata laallaa Boris, dopo che il primo ministro si è dimesso da leader dei Tories in seguito a una raffica di dimissioni nel suo. Tom Tugendhat, riporta la Bbc, è l’ultimo parlamentare che si è gettato nella mischia, insieme al procuratore generale Suella Braveman e al Brexiteer Steve Baker, anch’essi interessati.ha intenzione di restare alla guida delfinché non sarà individuato un successore, in autunno, anche se diversi esponenti conservatori sono profondamente insoddisfatti del suo mancato addio immediato alla premiership. Per l’ex primo ministro John Major, sarebbe “poco saggio” perrestare fino alla scelta del suo successore. Il Partito Laburista ha ...

Adnkronos

L'uscita di scena di Boris Johnson hafatto scattare la corsa per la leadership del Partito ... La lista dei candidati attinge fra ministri chiave delin uscita ed esponenti in ascesa nel ...... ma non come alcuni si aspettavano in Italia: "Se qui il nostroe la maggioranza delle ... Carteingiallite di un altro secolo, certo, che restituivano però il backstage intimo di una storia ... Governo Gb, già partita corsa per successione a Johnson