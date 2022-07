Giappone, l’ex premier Shinzo Abe ucciso in un attentato (Di venerdì 8 luglio 2022) Abe raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco, almeno due, durante un comizio elettorale a Nara. Il presunto attentatore è stato arrestato Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 8 luglio 2022) Abe raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco, almeno due, durante un comizio elettorale a Nara. Il presuntore è stato arrestato

Agenzia_Ansa : L'ex premier giapponese Shinzo Abe è stato colpito da colpi di arma da fuoco, nella città di Nara, durante un comiz… - alex_orlowski : Ucciso l’ex premier Shinzo Abe in un attentato in Giappone. Colpi di pistola. #ShinzoAbe #giappone - ilpost : L’ex primo ministro giapponese Shinzo Abe è stato gravemente ferito in un attentato - RompiballeI : RT @SkyTG24: L'ex primo ministro #ShinzoAbe è morto dopo essere stato ferito da colpi di arma da fuoco mentre stava tenendo un comizio a Na… - jobwithinternet : RT @ultimoranet: Giappone ????, è morto l’ex premier Shinzo Abe, assassinato con alcuni colpi di pistola al petto. Aveva 67 anni. ?? @ultimo… -