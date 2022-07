F1 GP Austria 2022, penalità per Sergio Perez: partirà tredicesimo nella sprint race (Di venerdì 8 luglio 2022) Colpo di scena al termine delle qualifiche del Gran Premio d’Austria 2022, undicesimo appuntamento della stagione. Sergio Perez è stato infatti penalizzato di nove posizioni per essere andato fuori pista nel secondo intermedio durante il giro che gli ha permesso di ottenere il pass per il Q3. La decisione è stata presa circa tre ore dopo il termine della sessione di qualifiche. Il messicano della Red Bull dunque domani, nella sprint race, partirà tredicesimo: tutti i suoi tempi del Q3 e l’ultimo del Q2 infatti sono stati cancellati. Dunque un week-end di rimonta e difficile per il compagno di Max Verstappen. LA GRIGLIA DI PARTENZA DELLA sprint race SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 8 luglio 2022) Colpo di scena al termine delle qualifiche del Gran Premio d’, undicesimo appuntamento della stagione.è stato infatti penalizzato di nove posizioni per essere andato fuori pista nel secondo intermedio durante il giro che gli ha permesso di ottenere il pass per il Q3. La decisione è stata presa circa tre ore dopo il termine della sessione di qualifiche. Il messicano della Red Bull dunque domani,: tutti i suoi tempi del Q3 e l’ultimo del Q2 infatti sono stati cancellati. Dunque un week-end di rimonta e difficile per il compagno di Max Verstappen. LA GRIGLIA DI PARTENZA DELLASportFace.

