Edgar Nunez, lo chef rifiuta di ospitare gratis un'influencer (Di venerdì 8 luglio 2022) Il rifiuto di Edgar Nunez La modella e influencer Manuela Gutiérrez ha fatto una richiesta al celebre chef messicano Edgar Nunez, ovvero quella di collaborare con lui effettuando uno scambio pubblicitario. Il professionista, però, avrebbe rifiutato dando questa spiegazione: "Gli influencer sono scrocconi internazionali". Ma che cosa è successo nello specifico? Il 18 giugno, come L'articolo proviene da Novella 2000.

sempregilda : RT @semioticmonkey: «Sono scrocconi internazionali» mi piace come definizione degli influencer. - jdroad : RT @semioticmonkey: «Sono scrocconi internazionali» mi piace come definizione degli influencer. - semioticmonkey : «Sono scrocconi internazionali» mi piace come definizione degli influencer. - comristorazione : Lo chef Edgar Núñez si rifiuta di ospitare gratis una modella nel suo ristorante #influencermarketing lo chef ha fa… - rubylux04 : RT @Gingio5: Lo chef Edgar Núñez rifiuta di ospitare gratis una influencer: «Sono scrocconi internazionali» Quando sento notizie come ques… -