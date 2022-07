Durant e Irving stanno bloccando il mercato NBA (Di venerdì 8 luglio 2022) Quando si parla di NBA, c’è un aspetto che viene troppo spesso sottovalutato. Per quanto si tratti di una lega di una competitività feroce, in cui tutte le squadre sono disposte ad andare anche in capo al mondo di avere un vantaggio rispetto alla concorrenza (guardate Hustle per farvene un’idea), esiste anche un senso di comunità all’interno, come si trattasse di una grande famiglia allargata. E in questo ecosistema complicatissimo ogni singola mossa ha una ripercussione su tutto il resto: i contratti dei giocatori appena firmati o già in essere vengono quasi sempre utilizzati come le basi per le discussioni di altri accordi (“Se Tizio prende X, allora io valgo almeno tanto quanto, se non di più”); tutti parlano costantemente con tutti, che si tratti di giocatori, dirigenti, allenatori o scout fa poca differenza; e, soprattutto, anche una singola situazione può finire per paralizzare ... Leggi su ultimouomo (Di venerdì 8 luglio 2022) Quando si parla di NBA, c’è un aspetto che viene troppo spesso sottovalutato. Per quanto si tratti di una lega di una competitività feroce, in cui tutte le squadre sono disposte ad andare anche in capo al mondo di avere un vantaggio rispetto alla concorrenza (guardate Hustle per farvene un’idea), esiste anche un senso di comunità all’interno, come si trattasse di una grande famiglia allargata. E in questo ecosistema complicatissimo ogni singola mossa ha una ripercussione su tutto il resto: i contratti dei giocatori appena firmati o già in essere vengono quasi sempre utilizzati come le basi per le discussioni di altri accordi (“Se Tizio prende X, allora io valgo almeno tanto quanto, se non di più”); tutti parlano costantemente con tutti, che si tratti di giocatori, dirigenti, allenatori o scout fa poca differenza; e, soprattutto, anche una singola situazione può finire per paralizzare ...

lUltimoUomo : E la trade di Rudy Gobert non ha aiutato la situazione. - rprat75 : @junktradingdog irving devono muoverlo. Ha rotto con l'ambiente e a NY non potrà giocare per i vincoli vaccinali. D… - rprat75 : @Pietro646673512 @loadsos1 @yungdhydro spero che abbia grande passione, lo aiuterebbe nel medio termine. No, non sa… - Lebron24320071 : @rprat75 @Andr3Th3Giant Cioe?fa in modo di far arrivare irving e durant?scherzoo?? - nicecool68 : @rprat75 12 mesi fa: Harden-Irving-Durant 6 mesi fa: Irving-Durant il prossimo agosto: TJ Warren fa già ridere così. -

Mercato NBA, Kevin Durant e la richiesta folle di Brooklyn a Minnesota ... in una serie di scenari che vedono coinvolti anche Kyrie Irving e Ben Simmons MERCATO NBA 2022: TUTTE LE FIRME IL FUTURO DI KEVIN DURANT - La richiesta avanzata da Kevin Durant e dal suo agente, ... Mercato NBA: Kyrie Irving potrebbe passare ai Lakers grazie ai San Antonio Spurs All'epoca, almeno in via ufficiale, non erano filtrate voci riguardo il malessere e la "voglia di trade" di Irving, con lui di Kevin Durant e tutto il resto che ha fatto seguito: ora però pare ... L'Ultimo Uomo Durant e Irving stanno bloccando il mercato NBA Da una settimana la lega intera aspetta di capire quale sarà il loro futuro. Quando si parla di NBA, c’è un aspetto che viene troppo spesso sottovalutato. Per quanto si tratti di una lega di una compe ... Kevin Durant Doesn’t Owe You Anything Kevin Durant has asked for a trade away from. Why Because, reader, the organization and team are a walking dead end. He came to play with Kyrie Irving, an excellent guard who has been lifted to ... ... in una serie di scenari che vedono coinvolti anche Kyriee Ben Simmons MERCATO NBA 2022: TUTTE LE FIRME IL FUTURO DI KEVIN- La richiesta avanzata da Kevine dal suo agente, ...All'epoca, almeno in via ufficiale, non erano filtrate voci riguardo il malessere e la "voglia di trade" di, con lui di Kevine tutto il resto che ha fatto seguito: ora però pare ... Durant e Irving stanno bloccando il mercato NBA Da una settimana la lega intera aspetta di capire quale sarà il loro futuro. Quando si parla di NBA, c’è un aspetto che viene troppo spesso sottovalutato. Per quanto si tratti di una lega di una compe ...Kevin Durant has asked for a trade away from. Why Because, reader, the organization and team are a walking dead end. He came to play with Kyrie Irving, an excellent guard who has been lifted to ...