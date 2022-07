Diana Del Bufalo, l’enorme spavento: “Mi sono tolta un…” (Di venerdì 8 luglio 2022) Diana Del Bufalo il 7 luglio si è dovuta sottoporre a un intervento e sui suoi canali social ha parlato di come ha vissuto questa esperienza. Ecco le immagini della ex protagonista di Amici di Maria De Filippi dal lettino della clinica. Diana-del-Bufalo-Altranotizia-(Fonte: google)Diana Del Bufalo ha raccontato al pubblico di quello che è successo nelle scorse ore e di come si è sentita. Diana Del Bufalo, la confessione dell’attrice al pubblico Diana Del Bufalo è l’artista nata a Roma e diventata uno dei volti più noti al pubblico del piccolo schermo dopo aver studiato nella scuola di Canale Cinque. Lei ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi nella categoria cantanti circa dodici anni fa, nel ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 8 luglio 2022)Delil 7 luglio si è dovuta sottoporre a un intervento e sui suoi canali social ha parlato di come ha vissuto questa esperienza. Ecco le immagini della ex protagonista di Amici di Maria De Filippi dal lettino della clinica.-del--Altranotizia-(Fonte: google)Delha raccontato al pubblico di quello che è successo nelle scorse ore e di come si è sentita.Del, la confessione dell’attrice al pubblicoDelè l’artista nata a Roma e diventata uno dei volti più noti al pubblico del piccolo schermo dopo aver studiato nella scuola di Canale Cinque. Lei ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi nella categoria cantanti circa dodici anni fa, nel ...

