De Luca: “Dati falsi sui posti letto dal ministero” e poi il messaggio su chi votare… (Di venerdì 8 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti“Tra le tante cose ridicole del ministero della salute c’è il comunicato sul covid arrivato oggi, con cui il ministero afferma che ‘le occupazioni nell’area medica sono il 9,2%’, è un dato falso, sono molti di più. E affermano che i posti letto ‘nelle terapie intensive sono il 2,5%’, è un altro dato falso, perché l’occupazione è molto più alta”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca leggendo su Facebook il comunicato del ministero. “Il trucco – ha detto De Luca – è che molte Regioni segnalano mille posti letto nelle terapie intensive che magari non esistono ma la percentuale è calcolata su questo dato falso”. De Luca afferma che “il ministero ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti“Tra le tante cose ridicole deldella salute c’è il comunicato sul covid arrivato oggi, con cui ilafferma che ‘le occupazioni nell’area medica sono il 9,2%’, è un dato falso, sono molti di più. E affermano che i‘nelle terapie intensive sono il 2,5%’, è un altro dato falso, perché l’occupazione è molto più alta”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo Deleggendo su Facebook il comunicato del. “Il trucco – ha detto De– è che molte Regioni segnalano millenelle terapie intensive che magari non esistono ma la percentuale è calcolata su questo dato falso”. Deafferma che “il...

