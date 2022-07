Covid, boom di contagi nelle ultime 24 ore: 1.043 nuovi positivi a Bergamo (Di venerdì 8 luglio 2022) Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-1). A fronte di 50.989 tamponi effettuati, sono 12.508 i nuovi positivi (24,5%). I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 50.989, totale complessivo: 39.027.258 – i nuovi casi positivi: 12.508 – in terapia intensiva: 25 (-1) – i ricoverati non in terapia intensiva: 1.219 (+4) – i decessi, totale complessivo: 40.923 (+8) I nuovi casi per provincia: Milano: 4.222 di cui 1.735 a Milano città; Bergamo: 1.043; Brescia: 1.459; Como: 633; Cremona: 448; Lecco: 308; Lodi: 294; Mantova: 509; Monza e Brianza: 1.105; Pavia: 755; Sondrio: 228; Varese: 1.106. Leggi su bergamonews (Di venerdì 8 luglio 2022) Continuano a diminuire i ricoveratiterapie intensive (-1). A fronte di 50.989 tamponi effettuati, sono 12.508 i(24,5%). I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 50.989, totale complessivo: 39.027.258 – icasi: 12.508 – in terapia intensiva: 25 (-1) – i ricoverati non in terapia intensiva: 1.219 (+4) – i decessi, totale complessivo: 40.923 (+8) Icasi per provincia: Milano: 4.222 di cui 1.735 a Milano città;: 1.043; Brescia: 1.459; Como: 633; Cremona: 448; Lecco: 308; Lodi: 294; Mantova: 509; Monza e Brianza: 1.105; Pavia: 755; Sondrio: 228; Varese: 1.106.

