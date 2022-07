Cosa chiederà Zelensky al Sudamerica (Di venerdì 8 luglio 2022) Volodymyr Zelensky, presidente dell’Ucraina, ha chiesto di essere ascoltato durante il summit dei presidenti del Mercato Comune dell’America del Sud (Mercosur), che si terrà ad Asunción, capitale del Paraguay, il prossimo 21 luglio. La notizia è stata confermata dal ministero degli Esteri del Paraguay, Paese che ricopre la presidenza pro tempore del blocco formato da Argentina, Brasile Paraguay e Uruguay. Con una nota ufficiale, Julio César, ministro degli Esteri paraguaiano, ha informato che Zelensky ha parlato telefonicamente con il presidente Paraguay, Mario Abdo Benitez: “Il presidente Zelensky vuole rivolgersi agli Stati membri di Mercosur, in occasione del vertice che si terrà a Paraguay”. Secondo il governo del Paraguay, l’obiettivo dell’intervento del leader ucraino è “inviare un messaggio ai Paesi membri sulla situazione che ... Leggi su formiche (Di venerdì 8 luglio 2022) Volodymyr, presidente dell’Ucraina, ha chiesto di essere ascoltato durante il summit dei presidenti del Mercato Comune dell’America del Sud (Mercosur), che si terrà ad Asunción, capitale del Paraguay, il prossimo 21 luglio. La notizia è stata confermata dal ministero degli Esteri del Paraguay, Paese che ricopre la presidenza pro tempore del blocco formato da Argentina, Brasile Paraguay e Uruguay. Con una nota ufficiale, Julio César, ministro degli Esteri paraguaiano, ha informato cheha parlato telefonicamente con il presidente Paraguay, Mario Abdo Benitez: “Il presidentevuole rivolgersi agli Stati membri di Mercosur, in occasione del vertice che si terrà a Paraguay”. Secondo il governo del Paraguay, l’obiettivo dell’intervento del leader ucraino è “inviare un messaggio ai Paesi membri sulla situazione che ...

