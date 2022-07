Cordoba | UFFICIALE | in prestito arriva Jorge Moreno

(Di venerdì 8 luglio 2022) Come riportato sul proprio sito web, il Rayo Vallecano manderà in, per la prossima stagione,. Il difensore classe...

Pubblicità

Footballnews24.it

Al cambio(perché qui, dal luglio 2015, hanno anche quello blue, un mercato parallelo, ... Rodrigo ha superato una selezione regionale e andrà a, al Nord, dove, per capodanno, si ...... e vi prendono parte, oltre al de, anche Diego Garcia de Paredes, Prospero e Fabrizio ... ed ha prestato servizio comedell'Esercito presso il 3° Battaglione Logistico di Manovra in ... Athletic Bilbao, UFFICIALE: svincolato Cordoba, lascia il San Mames Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...L'Athletic Club di Bilbao svincola l'ennesimo prodotto della sua cantera, questa volta a non convincere Gaizka Garitano è stato Inigo Cordoba ...