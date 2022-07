Conte pressa Draghi ma Letta avvisa: è l'ultimo governo della legislatura (Di venerdì 8 luglio 2022) "Il governo Draghi è per noi l'ultimo della legislatura". L'insofferenza che monta all'interno del M5s per l'esecutivo non modifica la linea del Nazareno. Nonostante le turbolenze che si registrano dalle parti di via Campo Marzio, Enrico Letta tiene la barra dritta. "Rimaniamo alla decisione presa insieme nella Direzione Nazionale il 30 giugno", precisa su Twitter il segretario dem "per evitare fraintendimenti". Un messaggio ai naviganti certo, indirizzato però soprattutto al Movimento e al suo presidente Giuseppe Conte che dopo l'incontro col premier Mario Draghi ha fatto scattare il conto alla rovescia. Dal Colle si osserva l'evolversi della situazione col solito atteggiamento del presidente della Repubblica che lo ... Leggi su iltempo (Di venerdì 8 luglio 2022) "Ilè per noi l'". L'insofferenza che monta all'interno del M5s per l'esecutivo non modifica la linea del Nazareno. Nonostante le turbolenze che si registrano dalle parti di via Campo Marzio, Enricotiene la barra dritta. "Rimaniamo alla decisione presa insieme nella Direzione Nazionale il 30 giugno", precisa su Twitter il segretario dem "per evitare fraintendimenti". Un messaggio ai naviganti certo, indirizzato però soprattutto al Movimento e al suo presidente Giuseppeche dopo l'incontro col premier Marioha fatto scattare il conto alla rovescia. Dal Colle si osserva l'evolversisituazione col solito atteggiamento del presidenteRepubblica che lo ...

