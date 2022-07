Comuni Ricicloni, Ladispoli sul podio per la raccolta dell’alluminio (Di venerdì 8 luglio 2022) Ladispoli – Comuni Ricicloni. Basta il titolo per cogliere tutto il senso di questo concorso che dal 1994 (siamo ormai alla 28esiema edizione) premia le Comunità locali che hanno ottenuto i migliori risultati nella gestione dei rifiuti: raccolte differenziate avviate a riciclaggio, ma anche acquisti di beni, opere e servizi, tesi a valorizzare i materiali recuperati. Un vero e proprio contest promosso da Legambiente, patrocinato dal Ministero della Transizione Ecologica e sostenuto da CIAL – Consorzio Nazionale Imballaggi in Alluminio e dagli altri Consorzi del Sistema Conai. Un’iniziativa che si dipana lungo tutto la Penisola con l’obiettivo dichiarato di premiare gli sforzi compiuti dalle amministrazioni per limitare il più possibile, nel proprio ambito di riferimento geografico, la produzione di rifiuti ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 8 luglio 2022). Basta il titolo per cogliere tutto il senso di questo concorso che dal 1994 (siamo ormai alla 28esiema edizione) premia letà locali che hanno ottenuto i migliori risultati nella gestione dei rifiuti: raccolte differenziate avviate a riciclaggio, ma anche acquisti di beni, opere e servizi, tesi a valorizzare i materiali recuperati. Un vero e proprio contest promosso da Legambiente, patrocinato dal Ministero della Transizione Ecologica e sostenuto da CIAL – Consorzio Nazionale Imballaggi in Alluminio e dagli altri Consorzi del Sistema Conai. Un’iniziativa che si dipana lungo tutto la Penisola con l’obiettivo dichiarato di premiare gli sforzi compiuti dalle amministrazioni per limitare il più possibile, nel proprio ambito di riferimento geografico, la produzione di rifiuti ...

