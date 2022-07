Complottisti sulla Marmolada | “Il Governo ha messo le bombe”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 8 luglio 2022) Se non fosse che ci troviamo di fronte a quella che nel tempo sta diventando una vera e propria patologia psichica, sarebbe da sbellicarsi dalle risate ogni volta. Ma ormai, di pari passo con le cronache quotidiane, sui social cresce il numero di negazionisti e. Negano e dubitano di ogni cosa. Dalla pandemia, che per qualcuno è la mamma di tutte le menzogne, alla guerra in Ucraina, passando, più recentemente, anche per il clima. Ma l’ultima perla riguarda, addirittura, la tragedia dellache secondo un bel po’ di geni incompresi sarebbe stata causata dalle. Iscrivono che a causare il crollo del ghiacciaio dellaè stato il, minando il seracco La matrice, preparatavi, è un rompicapo anche per il miglio analista della Cia, perché ...