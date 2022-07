"Col cambiamento climatico tutti i ghiacciai sono a rischio" (Di venerdì 8 luglio 2022) AGI - "A causa dei cambiamenti climatici i ghiacciai stanno soffrendo tutti, quindi possono essere tutti potenzialmente a rischio". Per il presidente del Cai Lombardia, Emilio Aldeghi, intervistato dall'AGI, la tragedia avvenuta sulla Marmolada è frutto dello 'stress' che attraversano i ghiacciai a causa dell'aumento delle temperature. L'incidente, costato la vita a una decina di persone, "è una tragedia che si spiega in una logica dell'erosione delle masse di ghiaccio dei ghiacciai. Il cambiamento del clima, l'aumento della temperatura e della CO2, stanno determinando il ritiro dei ghiacciai. Poi il caldo particolare di questi ultimi periodi ha reso la situazione ancora più grave". Ma comunque, precisa Aldeghi, "si tratta di fatti ... Leggi su agi (Di venerdì 8 luglio 2022) AGI - "A causa dei cambiamenti climatici istanno soffrendo, quindi posesserepotenzialmente a". Per il presidente del Cai Lombardia, Emilio Aldeghi, intervistato dall'AGI, la tragedia avvenuta sulla Marmolada è frutto dello 'stress' che attraversano ia causa dell'aumento delle temperature. L'incidente, costato la vita a una decina di persone, "è una tragedia che si spiega in una logica dell'erosione delle masse di ghiaccio dei. Ildel clima, l'aumento della temperatura e della CO2, stanno determinando il ritiro dei. Poi il caldo particolare di questi ultimi periodi ha reso la situazione ancora più grave". Ma comunque, precisa Aldeghi, "si tratta di fatti ...

Pubblicità

telodogratis : “Col cambiamento climatico tutti i ghiacciai sono a rischio” - sulsitodisimone : 'Col cambiamento climatico tutti i ghiacciai sono a rischio' - cuba98w : RT @BlobRai3: ' VIA COL VENTO ... (DELL'EST) ' Boris Johnson, annunciando che resterà in carica fino all'elezione di un successore alla gui… - EversonMeverson : RT @BlobRai3: ' VIA COL VENTO ... (DELL'EST) ' Boris Johnson, annunciando che resterà in carica fino all'elezione di un successore alla gui… - BlobRai3 : ' VIA COL VENTO ... (DELL'EST) ' Boris Johnson, annunciando che resterà in carica fino all'elezione di un successor… -