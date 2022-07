(Di venerdì 8 luglio 2022) AGI - Unè stato aggredito ada undi origine straniera richiamato poiché senza. È successo ieri nel tardo pomeriggio sul regionale 3924 Rimini - Milano di Trenitalia Tper all'altezza di Modena. Il ferroviere, a causa delle ferite riportate, è stato ricoverato in Pronto Soccorso. "Sono atti di violenza inaudita - dice Aldo Cosenza, segretario generale di Fit Cisl Emilia-Romagna - che purtroppo nelle nostre stazioni, se trascurati, rischiano di diventare la norma". Si tratta, prosegue il sindacalista, di una "situazione indecorosa per un paese civile. Da tempo denunciamo le forti criticità sui treni e nelle stazioni, dove il personale affronta situazioni altamente rischiose, e da tempo chiediamo un supporto indispensabile da parte delle aziende di trasporto ...

Pubblicità

sulsitodisimone : Capotreno chiede di tenere la mascherina, preso a pugni e calci da un passeggero -

AGI - Agenzia Italia

Le aggressioni notturne da Nord a Sud allarmano, e se la Legaun giro di vite nell'area ...aveva incrociato le braccia per due ore dopo l'aggressione a colpi di catena subita da un...Laha dato l'allarme, la polizia ferroviaria si è subito attivata per risalire al gruppo che è però riuscito a scappare. Ora si stanno visionando le immagini delle telecamere per arrivare ... Capotreno chiede di tenere la mascherina, preso a pugni e calci da un passeggero È successo ieri sul regionale Rimini-Milano all'altezza di Modena AGI - Un capotreno è stato aggredito a calci e pugni da un passeggero di origine straniera richiamato poiché senza mascherina. È succe ...È accaduto a un turista straniero alla stazione di Santa Maria Novella. La polizia ferroviaria ha ritrovato e restituito il borsello al signore ...