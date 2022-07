Bimbo morto a Sharm el-Sheikh per intossicazione alimentare: i genitori tornano a Palermo, atteso il rientro in Italia della salma del piccolo (Di venerdì 8 luglio 2022) Bimbo morto a Sharm el-Sheik per intossicazione alimentare: i genitori della giovanissima vittima stanno tornando a Palermo. Nella giornata di sabato 2 luglio, è atteso anche il rientro in Italia della salma del piccolo. Bimbo morto a Sharm el-Sheikh per intossicazione alimentare: i genitori tornano a Palermo Alle ore 13:30 di venerdì 8 luglio, è atteso ritorno in Italia di Rosalia Manosperti e di Antonio Mirabile, i genitori del Bimbo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 8 luglio 2022)el-Sheik per: igiovanissima vittima stanno tornando a. Nella giornata di sabato 2 luglio, èanche ilindelel-per: iAlle ore 13:30 di venerdì 8 luglio, èritorno indi Rosalia Manosperti e di Antonio Mirabile, idel...

